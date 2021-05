Calciomercato Napoli, Kaio Jorge in arrivo: gli agenti del brasiliano in città a colloquio con Giuntoli

Il Napoli fa sul serio e per dare nuovo slancio al suo attacco ha deciso di puntare forte sul nuovo fenomeno brasiliano Kaio Jorge. L’attaccante del Santos è di sicuro il profilo più interessante della nuova generazione di sudamericani che sta per invadere il Vecchio Continente. A tal proposito il club partenopeo vuole imbastire una trattativa lampo per prendere in contropiede tutte le dirette avversarie.

Kaio Jorge è il nome che più di tutti affascina gli addetti ai lavori da almeno un paio di anni. Il classe 2002 ha un contratto in scadenza a fine anno che non ha proprio intenzione di rinnovare e questo ha già fatto rizzare le orecchie a diversi club in Europa pronti ad accaparrarselo.

Il Napoli, attraverso il gran lavoro del suo ds Giuntoli monitora da diversi mesi il talentino carioca e spera di riuscire a sorprendere la concorrenza con un accordo lampo con giocatore e Santos. L’obiettivo è quello di mettere tutto nero su bianco e arrivare alla firma in estate, magari riconoscendo un indennizzo di una decina di milioni al club brasiliano che in caso contrario se lo vedrebbe strappar via a zero in inverno.

Ma la grande novità e la decisiva spinta propulsiva all’affare potrebbe arrivare proprio dall’entourage del ragazzo che potrebbe sbarcare in città da un momento all’altro. L’incontro, secondo il portale CalcioNapoli24.it potrebbe avvenire già nella prossima settimana.

Occhi puntati, dunque, sulla sede sociale del Napoli dove si potrebbe verificare un discreto via vai. I procuratori di Kaio Jorge hanno già fatto sapere che il loro assistito non firmerà un contratto che non contempli almeno un ingaggio da 3 milioni di euro. La trattativa si preannuncia complicata ma non impossibile. De Laurentiis e i suoi faranno quanto in loro potere per mandare in porto l’affare anche perché all’orizzonte alta si staglia già l’Atletico Madrid di Simeone che sogna già l’attacco stellare Joao Felix-Kaio Jorge–Luis Suarez.