Calciomercato Napoli, la crisi post Covid porta in regalo Thauvin: è duello col Milan!

Il Napoli si iscrive alla corsa per Florian Thauvin, fantasista francese in scadenza di contratto con l’Olympic Marsiglia di Andrè Villas Boas. Una mossa che sembra una vera e propria spallata ai rossoneri del Milan, da mesi sulle tracce del giocatore e sul punto di ingaggiarlo già a gennaio.

Il Napoli entra a gamba tesa sull’affare e tutto si rimescola in una trama di mercato che di sicuro ci farà compagnia fino al prossimo giugno. Salta dunque l’arrivo al Milan nella sessione invernale di Thauvin che diventa obiettivo sensibilissimo del Napoli che cerca un sostituto al partente Fabian Ruiz. Lo spagnolo infatti ha fatto intendere che non rinnoverà il contratto che lo lega alla squadra partenopea e di sicuro finirà sul mercato ad agosto.

Quale migliore occasione, dunque, per tentare l’assalto al ventisettenne ex Newcastle che a fine stagione si libererà dopo quattro anni passati a Marsiglia, periodo in cui ha ricostruito una carriera che aveva preso una bruttissima china in Inghilterra. Thauvin è un giocatore maturo e pronto a rilanciarsi nel grande calcio dopo tante essere stato la grande promessa del calcio transalpino negli anni appena successivi al 2010.

A parlare circa il suo futuro è stato il ds dell’OM, Pablo Longoria (con un passato da capo scout anche in Italia all’Atalanta, al Sassuolo e alla Juventus) che, intervistato dal giornale La Provence ha ammesso: “Prorogare i contratti in questa situazione incerta è difficile per tutti i club. Tutti i giocatori si aspettano di vedere la realtà del mercato. Non si sa come sarà la prossima stagione, se si continuerà senza pubblico. Dobbiamo adattarci alla situazione…”.

Insomma, l’incertezza sul futuro spinge i giocatori a lasciare gli attuali club per trovare altrove nuove sfide e ingaggi superiori rispetto ai normali rinnovi. Una situazione che, guarda caso, ricalca essenzialmente la condizione di tanti nel club come: Maksimovic, Milik e Hysaj.