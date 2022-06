Calciomercato Napoli, La Gazzetta: “Può arrivare a queste condizioni”

Continua il calciomercato sprint per il Napoli. Dopo gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia, il riscatto di Anguissa, Giuntoli è quasi vicino anche alla chiusura degli affari di Leo Ostingard e si parla anche per Delofeu. Inoltre la società azzurra sta trattando anche per un altro attaccante friuliano, Beto, rivelazione di quest’anno, ma non finisce qui.

Come aveva affermato il patron De Laurentiis, c’è anche un’altra trattativa in corso: quella per Federico Bernadeschi. L’ex campione d’Europa, dopo 5 anni alla corte della Juventus, in cui ha giocato non all’altezza delle sue aspettative, è in scadenza per la fine di questo giugno. Un’opportunità per entrambi: per il Napoli che potrà acquistare un giocate di esperienza e che vorrà rilanciarsi; dall’altro lato un classe 94′ che vuole riaffermarsi nel calcio che conta.

Secondo quanto ha riferito Alfredo Pedullà sul proprio sito, si parlerebbe di un contratto da circa 1,8 milioni più bonus, molto simile all’offerta fatta dal suo ex-club (circa 2 milioni). Le richieste del giocatore toscano sono state rilevate dalla Gazzetta dello Sport: si parla di una ricca richiesta di stipendio e un contratto duraturo. Al suo vecchio club chiedeva uno stipendio da 4 milioni euro all’anno, ma all’ombra del Vesuvio potrebbe accontentarsi di meno, a fronte di un lungo contratto.

Le parti stanno dialogando e i contatti con Bernardeschi sono frequenti, segnale che entrambe le parti hanno interesse nel concludere il trasferimento. Sia la società che il calciatore, però, non hanno fretta. Il Napoli però, deve prima sistemare alcune uscite, una su tutte: la possibile cessione di Politano al Valencia.

Altro nodo da sciogliere è quello relativo al rinnovo di Dries Mertens. Soltanto quando la società avrà sistemato queste situazioni, si dedicherà al possibile acquisto a parametro zero. Bernardeschi-Napoli è una trattativa che, seppur a fuoco lento, sta andando avanti.