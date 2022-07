Calciomercato Napoli, la nuova punta azzurra potrebbe essere Simeone

Il Verona ha pagato al Cagliari 1,5 milioni per il prestito oneroso e 10.5 per il riscatto del cartellino dell’argentino; ora il Napoli ne mette sul tavolo 2 per il prestito con un obbligo fissato a 15, per un totale di 17. Vedremo nei prossimi giorni se si riuscià a raggiungere un accordo.