Calciomercato Napoli, la pista Bremer si complica: sul brasiliano anche l’Inter

L'Inter piomba sul brasiliano a lungo seguito dal Napoli di Spalletti. L'offerta di rinnovo del Torino non convince il giocatore che vorrebbe giocare in un club più blasonato.

Il Napoli aveva già da tempo messo nel mirino il centrale difensivo del Torino, il cui rinnovo continua a slittare di settimana in settimana. Il giocatore è un vecchio pallino di Spalletti che lo avrebbe voluto già nella sua esperienza nerazzurra. Ebbene, secondo gli ultimi rumor proprio l’Inter sarebbe tornata sul brasiliano, una notizia che potrebbe risultare particolarmente indigesta ai partenopei.

La situazione di Gleison Bremer al Torino potrebbe precipitare da un momento all’altro. Il contratto che lo lega ai Granata, seppur non di prossima scadenza, crea diversi grattacapi al presidente Cairo che, in mancanza di un accordo si vedrebbe costretto a metterlo sul mercato per non perderlo a zero nel 2023.

Sul giocatore da diverso tempo sarebbe stato segnalato il Napoli, fin dall’estate alla ricerca di un centrale di difesa in grado di prendere il posto di Kostas Manolas, attualmente infortunato ma sempre con la valigia pronta a sentire i beninformati. In quest’ottica le prestazioni del carioca classe ’97 avrebbero colpito piacevolmente Giuntoli e soci che avrebbero dato l’okay alla trattativa su diretta volontà di Spalletti.

Arrivato in Italia dopo aver giocatore nelle giovanili del San Paolo e nell’Atletico Mineiro, Bremer, dopo un breve processo di ambientamento è riuscito a imporsi nella rosa del Torino, di cui da oltre due anni è titolare fisso. La buona tecnica individuale unita alla stazza piuttosto importante ne fanno un giocatore utile nella costruzione del gioco dalle retrovie così come un formidabile stopper.

Il Napoli avrebbe visto in lui proprio le caratteristiche giuste per blindare la propria difesa, offrendo al giocatore di potersi far apprezzare su palcoscenici decisamente più importanti rispetto a quelli offerti dal Toro. L’affare si diceva piuttosto ben avviato ma cosa succederà adesso che anche l’Inter si è inserita nella corsa al brasiliano? L’appeal dei nerazzurri basterà a far dimenticare mesi di corteggiamento e promesse da parte della dirigenza azzurra?