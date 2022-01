Calciomercato Napoli, La Repubblica: “Dopo Insigne, pronti altri due addii”

L’ufficialità dell’addio di Insigne, ha lasciato tutti i tifosi napoletani con l’amaro in bocca. Dopo un rapporto decennale finisce così la storia tra il Napoli ed Insigne. Nessun lieto fino alla “Totti”. La sensazione è che De Laurentiis abbia voluto eliminare anche le ultime “scorie” derivanti dal famoso ammutinamento del 2019, sotto la gestione Ancelotti. Il patron azzurro ha comunque dichiarato più volte di dover abbassare il monte-ingaggi, a causa della crisi economica da Covid-19 e da alcune mancate entrate (soprattuto per le ultime due stagioni senza Champions League) negli ultimi anni.

Infatti il presidente degli azzuri, non ha mai ceduto alle richieste di Insigne, offrendo più e più volte al ribasso, nonostante l’ultima grande stagione giocata. I tifosi sono spaccati su chi da le colpe al capitano partenopeo, accusandolo di aver ceduto alle grazie del “Dio denaro”; altri invece, accusano De Laurentiis per non aver rispettato il valore tecnico e umao del giocatore, offrendogli un contratto con un ingaggio inaccetabile.

Malgrado ciò, il piano di De Laurentiis per raggiungere nuovamente il pareggio di bilancio, tramite tagli di ingaggio e cessioni procede: dopo il mancato rinnovo dell’attaccante napoletano e la vendita di Manolas, ci sono altri due giocatori pronti a fare la valigia. Il primo è Dries Mertens che vorrebbe continuare a stare a Napoli, ma ha il contratto che scade in estate 2023. Il secondo è Ghoulam, che come il belga è in scadenza e ormai fuori dal progetto tecnico napoletano.

Tale voci sono state confermate dalla Repubblica; secondo il quotidiano italiano l’addio di Mertens e Ghoulam sarà certo, altrimenti come dichiarato dallo steso De Laurentiis. il club azzurro potrebbe rischiare il fallimeto: Si è creato un buco di circa cento milioni sotto forma di mancate entrate e il presidente s’è convinto di dover presentarne il conto anche ai suoi giocatori: in primis quelli che guadagnano di più. Tra loro c’è Insigne. Ma il numero 10 della Nazionale, non sarà l’unico dei big a ritrovarsi nelle condizioni di cambiare aria.

È infatti già andato via il greco Manolas: con un risparmio per la società di 4.2 milioni netti di ingaggio a stagione. E la stessa sorte attende alla fine del campionato altri due leader molto costosi dello spogliatoio: Ghoulam (3.2 di compenso) e Mertens (4.5), a loro volta destinati a partire tra 5 mesi”.