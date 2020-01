Calciomercato Napoli, l’affondo last minute per Cavani?

L’ultimo, disperato tentativo per riportare a Napoli Edinson Cavani. È questa la mossa di Aurelio De Laurentiis per aiutare Gattuso almeno nel provare la qualificazione in Europa League.

Mertens ormai dichiarato un corpo estraneo e un Milik non sempre al massimo della condizioni fanno sì che gli azzurri possano tentare di far ritornare l’attaccante che ha infiammato per anni i colori azzurri.

L’ex Palermo, però, sarebbe a un passo dall’accordo con l’Atletico Madrid ma, si sa, nel mercato nulla è perduto finché non c’è la firma. C’è tempo, infatti, fino al 31 gennaio.

Gattuso, ovviamente, approverebbe un acquisto del genere, così come i tifosi e anche lo stesso De Laurentiis, sempre molto restio ai ritorni di fiamma, si sarebbe quasi convinto.

Molto difficile, in ogni caso, ma comunque possibile. Anche perché soltanto uno come lui potrebbe trascinare il Napoli verso una rimonta che avrebbe dell’incredibile.