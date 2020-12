Calciomercato Napoli, l’agente di Milik in sede: due club pronti a contendersi il polacco

L’agente di Arkadiusz Milik sarebbe da poco arrivato nella sede del Napoli portando con sé almeno un paio di proposte per il suo assistito da parte di due insospettabili top club. Tutto sommato un bell’assist per la società che a giugno avrebbe dovuto dire addio al suo bomber a parametro zero.

I destini del Napoli e di Milik dunque si separano al termine di un lungo tira e molla durato mesi. A contendersi il bomber ex Ajax ci sarebbero, infatti, la Juventus e l’Atletico Madrid che proveranno già a gennaio a conquistare il favore del polacco, caduto un po’ ai margini della rosa di mister Gattuso.

Il rumor di mercato rilanciato da La Gazzetta del Mezzogiorno vedrebbe infatti i bianconeri di Pirlo e i Colchoneros dell’ex nerazzurro Simeone contrapposti in un difficile duello per assicurarsi il giocatore. Ambasciatore delle volontà dei due club sarebbe lo stesso procuratore di Milik, Dawid Pantak che, interpellato per mediare la sua cessione si sarebbe presentato stamane nella sede della società partenopea.

La risposta del Napoli alle due contendenti non si sarebbe fatta attendere troppo. De Laurentiis non è disposto a concedere neppure un euro di sconto dalla valutazione di 18 milioni fatta in estate. Una posizione dura e senza tentennamenti quella del produttore cinematografico che non ha intenzione di rinunciare al suo tesserato liberandolo a zero già a gennaio.

L’interesse così forte di Juventus e Atletico Madrid prende in contropiede un’altra squadra che da tempo era sulle tracce del giovane attaccante polacco, ossia l’Inter del duo Conte-Marotta. L’idea di continuare a rimanere nell’ombra per poi sottoporre il nuovo contratto a Milik da parametro zero è ormai sfumata. L’unico modo per aggregarlo alla rosa nerazzurra da qui in avanti sarà quello di iscriversi alla corsa e venire incontro alle richieste degli azzurri.