Calciomercato Napoli, l’agente di Mykolenko ci riprova: “Riaprire discorsi col Napoli? Lo spero!”

Il nome di Vitaliy Mykolenko e’ stato a lungo sulle bocche della dirigenza del Napoli durante l’estate. Il terzino sinistro della Dinamo Kiev era riuscito a colpire gli scout partenopei, stregati soprattutto da una incredibile maturità dimostrata quando la carta di identità svelava gli appena 21 anni. Ci fu un piccolo corteggiamento ma poi non se ne fece nulla. L’infatuazione del club svanì e il profilo del giocatore semplicemente accantonato.

Oggi però le cose sembrano decisamente cambiate, soprattutto a sentire le dichiarazioni che il suo agente, Sergiy Serebrennikov, ha rilasciato ai microfoni di CalcioNapoli TV24. Il procuratore vedrebbe di buon occhio il trasferimento del suo assistito al Napoli e auspica una riapertura dei colloqui con la squadra di De Laurentiis.

“Mykolenko? In estate c’era interesse da parte di tanti club – spiega Serebrennikov – E’ un ragazzo molto bravo che potrebbe adattarsi ad ogni club di Serie A. Dire che eravamo vicini al Napoli non è molto corretto, non c’è stata una discussione così approfondita“.

Il discorso si fa più interessante parlando della possibilità di vedere davvero il terzino sinistro tra le fila della rosa azzurra. “Riaprire i contatti col Napoli? Lo spero. Vitaliy è pronto per trasferirsi in un nuovo campionato, che sia la Premier, la Liga o la Serie A. E’ giunto al momento della carriera in cui può provare una nuova esperienza dopo la Dinamo Kiev. Il Napoli è un club speciale, un grande club con una grande tradizione. Sono sicuro che abbia le qualità per giocare in qualsiasi squadra italiana. E’ pronto per una squadra come quella azzurra“.

Parole importanti soprattutto perché pronunciate da uno che in Italia è già riuscito a portare un talento come Ruslan Malinovskyi e doppiando poi l’affare con l’Atalanta con l’altro ucraino Kovalenko arrivato lo scorso 31 gennaio.