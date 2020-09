Calciomercato Napoli, le trattative in uscita: da Koulibaly a Meret, passando per Ounas

In casa Napoli la testa è al calciomercato. Dal primo settembre, infatti, si è aperto ufficialmente il mercato estivo e la società partenopea, dopo aver annunciato il colpo Victor Osimhen, ora pensa alle cessioni.

Molti sono i calciatori in lista di sbarco, con novità importanti. In primis è necessario sottolineare la questione Kalidou Koulibaly. Il senegalese è spazientito per la situazione che si è venuta a creare, con ADL e il City che non riescono a trovare un accordo economico sulla cessione. Il suo morale si riflette anche sui suoi allenamenti e questa situazione potrebbe nuocere alla società azzurra a prescindere da come finirà la trattativa.

Un altro calciatore che non è felice dell’attuale situazione è Alex Meret. Quest’ultimo, infatti, aveva chiesto delle garanzie alla società in merito al suo utilizzo, garanzie che non sono arrivate. Per questo motivo, vi sarebbe stata una rottura con la dirigenza partenopea, con il calciatore che avrebbe ormai deciso di andare via, a titolo definitivo o in prestito.

Meret, infatti, non vuole perdere il prossimo europeo e giocando di rado, Roberto Mancini non lo sceglierà. ADL crede nel suo potenziale, un po’ meno Rino Gattuso, il quale gli preferisce un portiere più abile con i piedi. La soluzione potrebbe essere una cessione in prestito.

Un altro giocatore che non rientra nei piani del mister azzurro è Ounas. Con gli attaccanti attualmente a disposizione, il francese non ha alcuna possibilità. Inoltre, la società sta cercando un altro esterno offensivo. Ounas, quindi, sarebbe stato bocciato da parte di Rino Gattuso ed è quindi ufficialmente sul mercato. Il Napoli lo valuta poco più di 10 milioni di euro, con il Cagliari che sarebbe disposto ad acquistarlo.