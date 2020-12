Calciomercato Napoli, Lobotka nel mirino del Torino

Gennaio si avvicina e con esso il calciomercato. Nonostante Giuntoli abbia dichiarato che ci saranno pochissimi movimenti di mercato per quanto riguarda il Napoli, con solo un paio di uscite previste (Milik e Llorente ndr), si fanno insistenti le voci che vogliono anche Stanislav Lobotka lontano dal Vesuvio.

Lo slovacco sarebbe entrato nel mirino del Torino di Marco Giampaolo che è in cerca di qualità a centrocampo. Secondo il Corriere di Torino, comunque, il preferito dei granata sarebbe Lucas Torreira, ex Sampdoria e attualmente all’Arsenal.

L’uruguaiano è anche la pista più difficile per i costi di ingaggio e cartellino. Subito dopo di lui nelle preferenze ci sarebbero Erick Pulgar della Fiorentina e appunto il numero sessantotto azzurro. Questi ultimi sarebbero probabilmente più praticabili, specie il cileno della viola.

Lobotka, come sappiamo, è arrivato al Napoli lo scorso anno nel mese di gennaio. De Laurentiis pagò 25 milioni di euro per strapparlo al Celta Vigo. Difficile che ora se ne privi per una cifra troppo inferiore. Ci vorranno almeno 18-20 milioni per sedersi al tavolo delle trattative.

Da capire poi le idee di Gattuso per lo slovacco. Ultimamente, Stanislav ha giocato poco, ed è partito titolare poche volte, tra cui fuori casa contro la Real Sociedad in Europa League. Ringhio preferisce, al momento, alternare Bakayoko, Fabian Ruiz e Diego Demme in quel ruolo.