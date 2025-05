Calciomercato Napoli: Lorenzo Pellegrini torna nel mirino, possibile assalto in caso di cessioni eccellenti

Il Napoli guarda con attenzione alla prossima finestra di mercato e torna a pensare a un vecchio pallino: Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma era già finito nei radar azzurri durante il mercato invernale, ma ora la pista potrebbe riaccendersi con maggiore forza, complice la necessità di rinnovare un centrocampo destinato a subire importanti cambiamenti.

Uno dei nodi principali riguarda il futuro di André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese è sempre più vicino all’addio: le sue prestazioni altalenanti nell’ultima stagione e la volontà del club di abbassare il monte ingaggi rendono concreta l’ipotesi di una cessione. L’Inter si è mossa da tempo, ma il presidente Aurelio De Laurentiis non è intenzionato a rafforzare una diretta concorrente in Serie A. Per questo motivo, la destinazione preferita resta l’estero: attenzione alle sirene dalla Saudi Pro League, che già in passato hanno mostrato interesse per il mediano ex Fulham.

Il Napoli in ogni caso oltre agli introiti derivanti dalla qualificazione alla prossima Champions League potrà contare anche sui ricavi della vendita di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha una clausola rescissoria da circa 120 milioni di euro e rappresenta la principale fonte di entrata per finanziare il mercato estivo. Il Napoli conta di incassarne comunque almeno 80 e si troverebbe con una considerevole disponibilità economica da reinvestire, e una parte di questi fondi potrebbe essere destinata proprio all’assalto per Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista giallorosso, legato alla Roma da un contratto fino al 2026, resta un profilo molto apprezzato per la sua qualità tecnica, la leadership e la capacità di agire sia da mezzala che da trequartista. Pellegrini è considerato l’uomo giusto per guidare la rinascita del Napoli, che intende costruire una squadra ambiziosa e più coerente tatticamente rispetto a quella vista nell’ultima stagione.

Tuttavia, convincere la Roma non sarà semplice: i giallorossi non vorrebbero privarsi del loro capitano, ma di fronte a un’offerta importante — e con la volontà del giocatore — le carte in tavola potrebbero cambiare. Il Napoli osserva e prepara il terreno: tra possibili addii e ambizioni ritrovate, Lorenzo Pellegrini potrebbe davvero essere l’uomo su cui ripartire.