Calciomercato Napoli, Maksimovic prova a ricucire e respinge le offerte spagnole

Riappacificazione last minute o addio confermato per Nikola Maksimovic? Il Napoli si interroga sul destino del serbo che vorrebbe provare a ricucire i rapporti con la squadra e con il presidente.

Il futuro di Nikola Maksimovic potrebbe essere ancora al Napoli. Nonostante un contratto ormai agli sgoccioli (terminerà il prossimo 30 giugno) il forte centrale difensivo serbo potrebbe continuare a vestire i colori dei partenopei dicendo di no alle offerte che ormai da settimane gli piovono addosso soprattutto dalla Spagna. L’accordo last minute farebbe contenti in tanti in città ma, ancora una volta toccherà al patron De Laurentiis pronunciarsi per ultimo.

A spiegare come stanno le cose ci pensa l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” che parla di un Maksimovic pronto a rinegoziare all’istante il proprio contratto col Napoli. Una questione di cuore e di prestigio, considerato il progetto ambizioso degli azzurri che mirano a vincere, già dalla prossima stagione, un trofeo ben più prestigioso rispetto ad una Coppa Italia.

Il giocatore sembrerebbe fermamente impegnato nel ricucire lo strappo arrivato con la dirigenza partenopea lo scorso inverno e che ha portato ad una irremovibile chiusura riguardo al rinnovo di contratto. Una situazione che ha finito per danneggiare il difensore e tutta la squadra.

Adesso, però, come racconta il Corriere sarebbero in corso dei timidi segni di riappacificazione. A tal proposito infatti si legge: “E’ il Napoli, il suo desiderio nascosto“. Nikola Maksimovic vuole continuare a far parte del progetto e per questa possibilità è deciso a rifiutare tutte le offerte che gli stanno arrivando da tutta Europa, prima fra tutte il Valencia di mister Bordalas.

Come riporta infatti il quotidiano spagnolo Plaza Deportiva, Maksimovic sarebbe l’obiettivo numero uno dei “Pipistrelli” che vorrebbero pescare in Italia anche un altro centrale di difesa come German Pezzella. Eppure gli iberici non sarebbero i soli a voler tesserare il serbo per la prossima stagione. Sulle tracce del ventinovenne ci sarebbero anche West Ham e Aston Villa.