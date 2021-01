Calciomercato Napoli, Malcuit verso la Fiorentina per sostituire il partente Lirola

Movimenti in uscita per il Napoli che potrebbe veder partire nella sessione invernale il terzino francese Kevin Malcuit. Su di lui c’è forte la presenza della Fiorentina che nello scorso pomeriggio ha fatto pervenire in sede la propria richiesta. L’obiettivo è quello di sostituire il partente Lirola, destinato all’Olimpyc Marsiglia di Villas Boas.

Finisce dopo due anni di tira e molla l’avventura in azzurro di Kevin Malcuit, terzino destro arrivato dal Lille nell’estate del 2018. Una esperienza non certamente esaltante per colui che avrebbe dovuto dare vivacità e velocità alla manovra partenopea e che invece ha vissuto una vera e propria involuzione del suo gioco sotto Ancelotti e Gattuso.

Due presenze per un totale di 31 minuti in stagione testimoniano ormai una situazione diventata insostenibile per l club quanto per il francese che vorrebbe tornare a giocare con maggiore regolarità. A tal proposito pare proprio che l’offerta della Fiorentina possa arrivare a fagiolo, un’occasione che a Napoli nessuno vorrà perdere.

A svelare il retroscena di mercato ci ha pensato l’opinionista sportivo Alfredo Pedullà che sul suo sito scrive: “Una richiesta nel pomeriggio. La Fiorentina è uscita allo scoperto e ha chiesto il Napoli il prestito di Kevin Malcuit, terzino francese classe 1991 con un contratto in scadenza tra un anno e mezzo. C’è apertura del Napoli, i rapporti tra i club sono eccellenti, ci sono i margini per andare avanti”.

Il tutto suffragato dalle voci che vorrebbero Pol Lirola lasciare i gigliati per i francesi dell’OM. Scrive ancora Pedullà: “La posizione di Lirola è tutta da verificare, dalla Francia insistono da qualche giorno su un interesse dell’Olympique Marsiglia. E intanto la Fiorentina si cautela con Malcuit”. La pulizia del reparto arretrato permetterà al napoli di risparmiare sugli ingaggi e racimolare quanto necessario per dare l’assalto al grande obiettivo azzurro per la prossima stagione, ossia Emerson Palmieri.