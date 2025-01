Calciomercato Napoli: Manna al lavoro su più fronti, sei operazioni già concluse

Nonostante il primo posto in classifica e una rosa già competitiva, il Napoli si sta muovendo con grande intensità sul mercato, guidato dal direttore sportivo Giovanni Manna. Come evidenziato da TuttoSport, il dirigente azzurro ha già definito numerose operazioni e continua a lavorare per rafforzare ulteriormente la squadra.

Le operazioni

In uscita, Manna ha già concluso la rescissione del contratto di Mario Rui e il trasferimento in prestito di Elia Caprile al Cagliari. Inoltre, è ormai in dirittura d’arrivo l’accordo con la Fiorentina per Michael Folorunsho: il centrocampista si trasferirà con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, un’operazione attesa solo per l’annuncio ufficiale.

Sul fronte degli acquisti, il Napoli ha già chiuso per Simone Scuffet, portiere in arrivo dal Cagliari con la formula del prestito, e per il giovane talento del Lecce, Kristjan Asllani Hasa, acquistato per 500mila euro.

Un ulteriore rinforzo a centrocampo sarà Philipp Billing, 28enne danese-nigeriano del Bournemouth, che arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro.

Con queste trattative, il club partenopeo ha già concluso sei operazioni di mercato, dimostrando grande reattività e capacità di programmazione. Tuttavia, il lavoro di Manna non sembra destinato a fermarsi qui, lasciando intendere che potrebbero arrivare ulteriori novità nei prossimi giorni per rafforzare ulteriormente la squadra di Antonio Conte.