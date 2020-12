Calciomercato Napoli, Mattia Zaccagni ancora nei radar azzurri

Il Napoli segue con attenzione le prestazioni di Mattia Zaccagni, trequartista dell’Hellas Verona. Dopo i primi sondaggi, c’è stato un contatto diretto con l’agente del calciatore, finito anche in orbita della Nazionale italiana di Roberto Mancini.

Come fa sapere Rai, all’agente, Tullio Tinti, è stato riferito dell’interesse ed è venuto fuori che ci sono anche altre squadre fortemente interessate. Tra queste dovrebbe esserci anche l’Atalanta di Gasperini.

La cosa che pare certa è che Zaccagni non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con l’Hellas Verona, in scadenza nel 2022. Considerata questa scadenza e stando a quanto fa sapere Ciro Venerato a RadioKissKiss, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli non vorrebbero andare oltre gli otto-nove milioni di euro.

Una cifra che probabilmente non basterà per accontentare il Verona, viste le buone prestazione del classe 95, che questa stagione è già andato più volte a segno ed ha fornito anche diversi assist. L’intenzione della dirigenza azzurra sarebbe quella di prelevarlo nel prossimo mercato invernale, per poi farlo arrivare in estate a Napoli.

Nello scacchiere di Gattuso, Zaccagni andrebbe a ricoprire il ruolo di trequartista dietro la punta nel 4231, permettendo così a Rino di alternare davanti Osimhen e Mertens e, alcune volte, anche Petagna.