Calciomercato Napoli, si monitora il mercato degli svincolati

Il mercato si è chiuso ufficialmente alle 20 di ieri eppure forse il meglio, per alcune squadre alla ricerca di buoni giocatori, deve ancora venire. E’ il caso del Napoli che, tra queste, si è concentrata maggiormente sulle cessioni rispetto agli acquisti. La lista degli svincolati, come fa sapere Sky, è lunga e piena zeppa di nomi di prima fascia. Una occasione così è davvero da non farsi sfuggire.

In assoluta pole position troviamo l’ex bomber dell’Atletico Madrid, Diego Costa. L’arrivo di Luis Suarez, sponda Barcellona, ha di fato messo fuori rosa il centravanti brasiliano naturalizzato spagnolo che ha concluso il proprio accordo coi Colchoneros dopo il ritorno dalla parentesi Blues.

Trentadue anni non sono pochi ma il centravanti ha ancora davanti a sé un triennio ad alti livelli. Prenderlo al prezzo del solo ingaggio è una opportunità di quelle ghiotte.

Ma è sulla difesa che il Napoli potrebbe concentrarsi, in vista anche dell’addio di Maksimovic. Vista la situazione economica non proprio delle migliori per via della pandemia, il mercato degli svincolati è sotto monitoraggio costante.

In particolare, Yanga-Mbiwa, ex Roma, potrebbe fare al caso degli azzurri. Il francese può giocare sia centrale che terzino destro. Di tempo ce ne è fino a fine febbraio, vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni.