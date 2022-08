Calciomercato Napoli: Navas? Costi impossibili da sostenere

Il portiere rappresenta un nodo fondamentale della squadra e al momento il Napoli non ha certezze. Meret ha tra le mani un contratto che prevede il rinnovo fino al 2027 ma non ha ancora firmato e in quest’ottica il Napoli si è mosso alla ricerca di nuovi colpi da mettere a punto.

Nel mirino degli azzurri c’è Kepa, ormai in uscita dal Chelsea. Gli azzurri hanno ricevuto il sì del portiere ma il club inglese lo dà in prestito per 3 milioni e chiede 2 milioni in caso di qualificazione in Champions e 2 milioni in caso di arrivo agli ottavi.

Secondo quando riportato da Ciro Venerato ai microfoni di Rai Sport i sostituti potrebbero essere Mignolet e Lunin, forse Neto mentre sfuma del tutto l’idea di Navas del Paris Saint Germain. In quest’ultimo caso i costi sarebbero insostenibili per il Napoli di De Laurentiis: si parla di 7 milioni più 2 di bonus.