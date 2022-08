Calciomercato Napoli, Navas sempre più lontano: avanza l’ipotesi Meret fino al 2027

In questa sessione estiva di calciomercato, la dirigenza partenopea ha rivoluzionato la squadra, con diversi addii importanti ed acquisti necessari per sostituire chi ha fatto le valigie ed è andato via.

Un altro giocatore che dovrebbe arrivare in Campania entro la fine del calciomercaro estivo è il portiere del PSG, Keylor Navas.

Quest’ultimo è in trattativa con la SSC Napoli da diverse settimane e per questo la preoccupazione è che l’affare non si sblocchi entro domani.

In ogni caso, Aurelio De Laurentiis ha già deciso cosa fare, ovvero puntare su Alex Meret, il quale rinnoverebbe il contratto con la società e diventerebbe a tutti gli effetti il portiere titolare della squadra.

Il portiere italiano del Napoli ha infatti il contratto in scadenza il prossimo giugno e con il rinnovo siglerebbe la sua volontà e quella della società di puntare su di lui anche per i prossimi anni.