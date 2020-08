Calciomercato, Napoli: non solo Osimhen. Ecco come cambierà l’undici azzurro

Il rompere le righe in casa Napoli è arrivato subito dopo la conclusione della stagione, con la sconfitta rimediata in quel di Barcellona in Champions League che, di fatto, ha sancito la fine degli impegni sul rettangolo verde per i ragazzi di Rino Gattuso. Il tecnico calabrese, subentrato in corso quest’anno a Carlo Ancelotti, tra mille difficoltà è riuscito a portare il club partenopeo alla conquista della Coppa Italia (battendo in finale la Juventus) e a giocarsi con i blaugrana l’accesso alle Final Eight della coppa dalle grandi orecchie. Senza dubbio, è stata una stagione assai proficua dal punto di vista dei risultati. Ed in questo senso, saranno alte le aspettative in vista della ripresa delle ostilità, tanto da far muovere in anticipo sul campo gli uomini mercato di Aurelio De Laurentiis, che si sono assicurati l’astro nascente della Nigeria Victor Osimhen.

Sui social network, l’ex attaccante del Lille continua a postare foto che lo ritraggono con la maglia della sua nuova squadra, a testimonianza della volontà del giocatore di fare bene anche al Napoli e in Italia. Il club azzurro, che come vedremo più avanti dovrà fare molto spazio in rosa nelle prossime settimane, resta comunque assai attivo sul mercato. Nel mirino della dirigenza partenopea vi sarebbe un secondo nome di peso che dovrebbe arrivare dal Real Madrid (James Rodriguez). Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, Rino Gattuso a settembre si ritroverà ad allenare una delle rose più competitive della Serie A. Non a caso, anche secondo le quote calcio di tutti gli operatori del settore, il Napoli resta una delle più accreditate contendenti nella lotta scudetto in Italia.

Il mercato in ingresso del Napoli resta, però, ostaggio di alcune pedine che dovranno necessariamente essere vendute. Si tratta dei pezzi pregiati della rosa azzurra, a partire da Kalidou Koulibaly, per finire ad Arek Milik , due giocatori dalle cui vendite il sodalizio campano potrebbe ricavare circa 100 milioni di euro da reinvestire nella prossima finestra di trasferimenti. Il centrale difensivo senegalese è stato promesso al Manchester City di Pep Guardiola, pronto a sborsare 70 milioni di euro, una cifra ancora assai lontana dai 90 richiesti dal presidente degli azzurri. Con buona probabilità, le parti dovranno incontrarsi a metà strada. Per quanto riguarda l’ariete della Polonia, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta trattando con la Juventus per lo scambio alla pari con Federico Bernardeschi, ma pare che lo juventino abbia espresso la volontà di lottare per un posto da titolare nella formazione bianconera. Con Cristiano Ronaldo pronto a lasciare Torino, la Juventus potrebbe comunque provare a chiudere la trattativa con il Napoli offrendo per Milik circa 30 milioni di euro.

Lo spagnolo Jose Maria Callejon ha già salutato i propri compagni e l’anno prossimo giocherà in Andalusia, in uno dei club di Siviglia, mentre Allan potrebbe dire di sì all’offerta di ingaggio di Ancelotti e dell’Everton che, volentieri, vedrebbe il brasiliano nella sua formazione in Premier League. Su Allan è da registrare anche l’interessamento di Antonio Conte, tecnico dell’Inter. Quali saranno i nomi che andranno a prendere il posto di Callejon e Allan? Il Napoli avrebbe già individuato nei centrocampisti della Roma, Cengiz Under e Jordan Veretout, i naturali sostituti. Il turco andrebbe a prendere il posto dello spagnolo sulla fascia destra ma, al momento, la discussione sarebbe entrata in una fase di stallo vista la eccessiva richiesta dei capitolini che valutano il giovane esterno oltre 30 milioni di euro. Anche il nome del francese è da tempo sul taccuino di Giuntoli che, dopo aver avuto l’ok di Gattuso, proverà a trattare con l’agente del giocatore giallorosso, non prima di aver liberato la casella oggi occupata, come detto, da Allan.

La sensazione è che una volta completate le cessioni dei vari Koulibaly e Milik, il mercato del Napoli entrerà nel vivo, per restituire a Gattuso e ai tifosi partenopei il più competitivo dei roster della Serie A in vista dell’inizio della prossima stagione.