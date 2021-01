Calciomercato Napoli, occhi puntati su Boulaye Dia: l’ex elettricista incanta gli azzurri

In Francia è già un idolo e come ogni fiaba che si rispetti, quella di Boulaye Dià è fatta di un’infanzia difficile e un’adolescenza non proprio da eletto del calcio. Eppure il ventiquattrenne senegalese è riuscito a sovvertire il destino diventando uno dei talenti più in vista della Ligue One. Trattato in precedenza dal West Ham, il bomber potrebbe però finire nella lista del ds Giuntoli, manager da sempre con un occhio puntato al campionato francese.

Diciannove gare disputate e dodici gol messi a segno sono un fantastico biglietto da visita per chi, come Boulaye Dià, soltanto tre anni fa era l’elettricista di un piccolo paesino sulle Alpi, a un centinaio di chilometri da Lione. Una vita dura che non permette di frequentare scuole calcio ed entrare nelle blasonate primavere d’oltralpe.

Ma a volte la fortuna ci mette lo zampino e nel 2017 per l’ormai ventunenne Boulaye arriva la chiamata dallo Jura Sud Foot , piccola realtà sportiva di quarta divisione. Quel campionato si concluderà con 21 presenze e 15 gol. La notizia gira e nel giro di un’estate arriverà su di lui lo Stade de Reims con cui disputerà le seguenti due stagioni. Partito in sordina, il livello delle prestazioni si innalza fino all’esplosione finale di quest’anno.

Oggi l’ex elettricista è considerato il golden boy di Francia, tanto da tallonare il fenomeno M’bappé a soli due gol di distanza in classifica marcatori. La stoffa c’è e sono sempre più quelli ad indicarlo come prossima punta di diamante della nazionale africana. In Italia il suo nome è iniziato a circolare soprattutto nelle sedi di Milan, Torino e Napoli che pare lo seguano già dall’inizio del girone d’andata, a quanto riporta France Football.

Un contratto in scadenza nel 2022 e una pretesa economica di poco superiore ai 20 milioni di euro lo rendono un profilo tra i più ghiotti in giro per l’Europa. Toccherà al Napoli piazzare la zampata vincente e vincere le tentazioni delle contendenti.