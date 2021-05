Calciomercato Napoli, occhi puntati su Cillessen pronto a rescindere col Valencia

Jasper Cillessen, ex blaugrana ora al Valencia, potrebbe arrivare a Napoli in estate per sostituire il partente Ospina.

Il Napoli prova a convincere Jasper Cillessen a scegliere la Serie A. Il giocatore del Valencia, a lungo in maglia blaugrana dopo l’esplosione con l’Ajax, potrebbe essere il prossimo portiere della squadra azzurra. Una indiscrezione che in Spagna sta già spopolando.

Futuro azzurro per Jasper Cillessen che secondo il noto sito di rumor di mercato spagnolo Fichajes.net potrebbe diventare già in estate il nuovo baluardo difensivo del Napoli. Il club partenopeo, infatti, da tempo è alle prese con la grana legata a David Ospina sempre in bilico tra un rinnovo complicatissimo e una cessione preventiva, prima di perderlo a zero l’estate 2022.

Un cambio tra quasi coetanei (Cillessen ha appena festeggiato i 32 anni, mentre Ospina ne compirà 33 in agosto) che farebbe davvero molto felice la dirigenza partenopea soprattutto se l’acquisto arrivasse a determinate condizioni.

Cillessen, olandese di Nijmegen, ha un contratto fino al 2023 con “i pipistrelli” del Valencia. Eppure più di qualche addetto ai lavori è sicuro che dietro ad una precisa richiesta di rescissione da parte dell’entourage dell’ex Barça nessuno batterebbe ciglio, o quasi. Non che la valutazione del portiere sia qualcosa di inarrivabile. Cinque milioni di euro e qualche bonus potrebbero convincere all’istante gli iberici a stringere la mano ai campani.

Ad ogni modo il classe ’89 arriverebbe al Napoli per fare da secondo ad Alex Meret e magari giocarsi le proprie carte in match in cui l’esperienza contasse di più della freschezza atletica. L’operazione, soprattutto in Spagna è data quasi per certa. Rimane da vedere che ne sarà del colombiano Ospina, tra l’altro ancora ai box e impegnato in terapie di recupero e palestra. L’Atalanta dei connazionali Muriel e Zapata è alla finestra così come diversi altri club tra Turchia e Messico.