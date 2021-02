Calciomercato Napoli, occhi puntati su Fekir: su di lui anche Inter e Real Madrid

L’entusiasmo per la vittoria contro la Juventus riaccende la voglia di migliorare la rosa nell’ottica di vincere trofei di sempre maggiore importanza. Il Napoli si sveglia quest’oggi con una sensazione nuova, come da tempo non se ne vedevano in gruppo: la consapevolezza che bisogna investire e soprattutto farlo nel modo più oculato possibile.

Ecco perché da alcune settimane il ds dei campani, Cristiano Giuntoli, avrebbe messo sotto la lente d’ingrandimento il francese di origine magrebina Nabil Fekir, l’uomo perfetto per il modulo e il tipo di gioco voluto da mister Gattuso. Veloce e con una tecnica sopraffina, il classe ’93, è pronto per i grandi palcoscenici dopo un’adolescenza da piccolo fenomeno e una prima parte di carriera in chiaroscuro.

Ex del Lione, ora al Betis Siviglia, Fekir ha finora messo insieme ben 26 apparizioni stagionali risultando uno dei migliori assist man del proprio club. Nato come trequartista in Francia, è in grado di giocare senza troppe ansie in entrambe le fasce del campo. E’ in grado di saltare l’uomo e proporsi per l’ultimo passaggio prima della battuta a rete.

Il Napoli lo starebbe seguendo dalla fine dell’anno scorso, eppure oggi il Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo molto vicino agli ambienti catalani, svela una bomba di mercato che potrebbe mettere in grave imbarazzo la dirigenza partenopea. Sembra, infatti, che il giocatore sia seguito con sempre maggiore interesse anche da Inter e Real Madrid. Sempre secondo il giornale iberico, i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Stefano Sensi pur di arrivare al ventisettenne di Lione.

Concorrenza di quelle spinose per il Napoli che però non sembra volersi ancora darsi per vinta. In effetti tra tutte le contendenti, la società partenopea è l’unica a poter garantire fin dal suo approdo in Italia un posto da titolare al francese. Una opzione non certo secondaria per un giocatore ormai maturo e che spera di poter essere protagonista per affermarsi proprio come si prospettava per lui fin da ragazzo.