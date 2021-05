Calciomercato Napoli, occhi puntati su Thorsby ma c’è la fila per il blucerchiato!

Il Secolo XIX titola a tutta pagina "Sampdoria, bilancio in rosso. Ferrero deve vendere per fare cassa" e tutti gli indizi portano a Thorsby come prossimo uomo-mercato blucerchiato. Napoli, Atalanta e Lazio lo seguono. Giuntoli e Spalletti dovranno rompere gli indugi e superare gli altri due competitor nella corsa al norvegese.

Morter Thorsby è l’uomo del momento in casa Samp. Il classe ’96 in due stagioni a Genova ha saputo ritagliarsi un posto di tutto rispetto nelle gerarchie della squadra e la sua valutazione sfiora ormai i 7/8 milioni di euro dopo essere passato in blucerchiato a parametro zero dall’Heerenveen. Una cifra ancora abbordabile per un prospetto ancora tutto da scoprire.

Tanti club l’avrebbero già messo nel mirino, primo fra tutti il Napoli che vede nel norvegese l’uomo giusto con cui sostituire il partente Bakayoko. La dirigenza infatti ha deciso di non procedere all’acquisto del franco senegalese che tornerà al Chelsea per la terza volta consecutiva dopo altrettanti anni in prestito.

Ma il Napoli dovrà guardarsi attentamente attorno per Thorsby. Lazio e Atalanta secondo alcuni rumor sarebbero i club più interessati alle prestazioni del numero 18 sampdoriano. A tal proposito lo stesso agente del giocatore avrebbe dichiarato: “Al momento sono soltanto voci. Morten è davvero contento di giocare nella Sampdoria, ma se il club volesse cederlo e ci fossero società ambiziose desiderose di acquistarlo, certamente saremo aperti al dialogo”.

Ci sarebbe dunque da capire le intenzioni del club di Ferrero che non starebbe attraversando un periodo proprio florido quanto a finanze. In tanti credono che in estate la Sampdoria dovrà necessariamente disfarsi di qualche giocatore per racimolare una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, in grado di garantire la permanenza in A senza sanzioni. L’addio di Thorsby potrebbe rientrare proprio in quest’ottica seguito dal portiere Audero e il terzino sinistro Augello.

A breve ci si aspetta che il nuovo tecnico Spalletti e il ds Giuntoli si pronuncino sulla questione Thorsby. L’obiettivo è quello di superare le offerte di Atalanta e Lazio che potrebbero arrivare a Genova tra pochi giorni.