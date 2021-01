Calciomercato Napoli, occhi puntati sull’Arsenal: Giuntoli punta Tierney

Il Napoli è alla ricerca del suo nuovo terzino sinistro. Un ruolo in cui c’è discreta abbondanza in rosa ma che verrà affidato a qualcuno di assolutamente inaspettato. Questa volta Giuntoli ha deciso di fare le cose in grande e di non accontentarsi. Il nuovo laterale sarà giovane, fisicamente e tatticamente dotato e con una discreta esperienza internazionale già maturata in precedenza. Tutti indizi che portano al ventitreenne dei Gunners, Kieran Tierney.

Cresciuto calcisticamente al Celtic di Glasgow, Kieran Tierney è stato il grande colpo di mercato dell’Arsenal dell’estate 2019. Lo scozzese dopo un primo periodo di ambientamento è riuscito a ritagliarsi una posizione di assoluto riguardo nei piani di coach Arteta. Eppure, nonostante i proclami di grande sintonia tra giocatore e società, pare che qualcosa nel rapporto tra le parti si sia già incrinato.

Il giovane terzino quest’anno è stato utilizzato per ben 22 volte dal suo tecnico. La possibilità di schierarlo all’occorrenza anche da centrale ne fa una valida alternativa ai vari Holding, Chambers e David Luiz. Una pedina importante ma non imprescindibile nell’undici di Arteta, almeno a sentire quello che oggi pubblica un po’ a sorpresa il Telegraph.

Secondo il noto tabloid inglese infatti, già in precedenza il Napoli avrebbe tentato con un sondaggio di capire gli umori in casa Gunners. La sensazione è che un nuovo assalto potrebbe avere effetti molto più decisivi rispetto al precedente.

Per il momento nessuno conferma l’indiscrezione di mercato. La valutazione del giocatore sfiora i 30 milioni di euro e il Napoli, prima di lanciarsi in quest’avventura, dovrà fare per bene i conti con le proprie finanze. In tal senso però la cessione di Ghoulam, Mario Rui e Malcuit potrebbero rappresentare il tesoretto perfetto per il colpaccio estivo.