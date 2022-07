Calciomercato Napoli: offerta accettata per Deulofeu

Ormai è quasi messo a punto il colpo per il Napoli e Deulofeu è pronto ad arrivare in azzurro questa stagione. L’attaccante spagnolo, classe ’94, è attualmente legato all’Udinese ma in trattativa con la società napoletana.

La trattativa è in corso già da qualche settimana ma era in una situazione di stallo viste le pretese dell’Udinese e i dubbi tecnici di Spalletti.

L’indiscrezione arriva dall’edizione odierna de Il Mattino secondo cui l’Udinese sembra aver accettato l’offerta a ribasso per Deulofeu. L’offerta prevede il pagamento di 16 milioni complessivi per l’attaccante ma il Napoli temporeggia ancora considerato anche l’infortunio subito in amichevole che comunque non sembra essere nulla di grave.