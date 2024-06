Calciomercato Napoli: Osimhen rifiuta l’Arabia, Lindstrom in prestito annuale con diritto di riscatto

Con l’avvio dell’estate prende piede anche il calciomercato. Compito della dirigenza partenopea e del nuovo allenatore Antonio Conte è quello di rifondare la squadra dopo una stagione deludente e cercare di portare gli azzurri subito in Champions dopo un anno senza competizioni europee.

Chi farà sicuramente le valigie è Victor Osimhen. L’attaccante partenopeo, infatti, sogna di giocare in Premier League e per questo, per il momento, avrebbe rifiutato una proposta importante dall’Arabia Saudita e messo in stand-by il PSG.

NON SOLO VICTOR OSIMHEN, A LASCIARE NAPOLI DOVREBBE ESSERE ANCHE JESPER LINDSTROM

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Lione sarebbe pronto ad accogliere in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro l’attaccante partenopeo. So.Foot riporta: “Il Lione sarebbe in trattativa con il Napoli per il prestito di Jesper Lindstrom (24 anni)”.

“I due club stanno discutendo e alcune fonti del Napoli annunciano che un accordo verbale sarebbe vicino, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Le ultime discussioni riguardano proprio questa opzione, che potrebbe trasformarsi in obbligo di acquisto, il cui importo si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Il trequartista ha accettato di trasferirsi al Lione”.