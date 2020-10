Calciomercato Napoli, Ounas in procinto di partenza: sul giocatore 3 pretendenti di Serie A

Proseguono le trattative in entrata e in uscita per quanto riguarda il calciomercato della Ssc Napoli, e queste ultime ore sono state quanto mai concitate per Giuntoli ed il suo entourage soprattutto per quanto riguarda la cessione di Ounas.

L’attaccante dovrebbe partire sotto forma di prestito oneroso con diritto di riscatto. Una delle pretendenti che più sta spingendo per l’acquisto del giocatore è attualmente l’Hellas Verona.

La squadra veneta avrebbe addirittura surclassato il Cagliari, che era stata la maggiore pretendente fino a pochi giorni fa, la cui offerta era però stata reputata non all’altezza dalla dirigenza partenopea.

Tuttavia, nelle ultime ore, sarebbe diventato vivo anche l’interesse del Torino, che avrebbe sondato il terreno chiedendo informazioni sull’acquisto del calciatore.

La notizia è stata riportata dal giornalista ed esperto di mercato di TMW Radio Niccolò Ceccarini, tramite un post pubblicato sul suo profilo Twitter.