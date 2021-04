Calciomercato Napoli, parla l’agente di Montero: “Ipotesi Napoli? Perchè no!”

Francisco Montero, giovane spagnolo in prestito al Besiktas potrebbe essere il prossimo colpo in mezzo alla difesa da parte del Napoli. L'agente apre all'approdo in azzurro. Eppure nel club non c'è soltanto il Colchonero sotto la lente d'ingrandimento.