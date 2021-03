Calciomercato Napoli, parla l’agente di Senesi: “Preferisce il Napoli a Bayern e Milan!”

Si rompono gli indugi per Marcos Senesi, il difensore italo-argentino del Feyenoord. A lungo seguiti dal Napoli, il giocatore è pronto a lanciarsi nel grande calcio facendo della Serie A il suo trampolino di lancio. Giuntoli ne è entusiasta e in estate potrebbe arrivare finalmente la fumata bianca.

A parlare del rapporto sempre più intenso tra Napoli e Senesi è l’agente che affianca il papà del giocatore, Stefano Antonelli che in una recente intervista chiosa: “Che al Napoli piaccia Senesi non devo dirlo io, perché è una realtà. Nelle gerarchie mentali del ragazzo, Napoli viene al primissimo posto nella sua graduatoria di gradimento, senza nulla togliere al Bayern Monaco, il Milano altre squadre che sono interessate”.

Napoli, dunque, fortemente avvantaggiato nella corsa al talento del Feyenoord e affare che potrebbe chiudersi con relativa facilità. Anzi, per Antonelli “Senesi sarebbe diventato un giocatore del Napoli già in passato, se il Napoli avesse trovato un acquirente per Kalidou Koulibaly”. A far desistere il patron De Laurentiis dall’acquisto sarebbe stato l’arrivo di Victor Osimhen che ha esposto il club per oltre 70 milioni di euro.

Le voci sempre più forti circa l’addio di Koulibaly a fine stagione, spianerebbero la strada all’arrivo di Senesi, un giovane dal futuro già scritto. Sempre secondo il suo agente, infatti: “L’ho visto migliorato rispetto alla scorsa stagione, quando fu premiato come miglior giocatore dell’Eredivisie, un campionato che storicamente cresce fior fiori di campioni”.

Inoltre Senesi, avrebbe conquistato il suo agente e di conseguenza anche Giuntoli essenzialmente per due motivi. Lo spiega lo stesso Antonelli dicendo: “Di difensori centrali importanti, nel mondo e non solo in Europa, ce ne sono pochi. E’ diventato un ruolo in via d’estinzione. In seconda analisi, perché il calcio moderno ci ha insegnato, come estremizzano alcune squadre, l’importanza della ripartenza dal basso senza buttare mai la palla. Senesi ha questa qualità impressionante, non teme mai di impostare. E’ un difensore importantissimo”.