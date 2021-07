Calciomercato Napoli, partito l’assalto a Zakaria del Galdbach

Il Napoli è sulle tracce del giovane centrocampista del Borussia Moenchengladbach, Denis Zakaria. Sarebbe infatti proprio lui l’uomo che dovrebbe prendere il posto nello schieramento azzurro di Bakayoko, rientrato al Chelsea dopo una stagione piuttosto altalenante sotto al Vesuvio.

Le voci dell’arrivo di Denis Zakaria, ventiquattrenne svizzero ma con origini congolesi, si fanno ora dopo ora sempre più insistenti. Il calciatore che ha giocato nella nazionale di Petkovic in questo europeo contro Galles e Spagna è al centro dei pensieri degli uomini-mercato partenopei che avrebbero già contattato i suoi agenti e ricevuto parere favorevole circa un trasferimento in A.

Lo stesso giocatore avrebbe comunicato poi il desiderio di lasciare il club tedesco dove milita dal 2017, di fatto chiudendo alla possibilità di rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Stando così i termini il Gladbach dovrà necessariamente accontentarlo per evitare di vederselo andar via a parametro zero tra meno di un anno.

Sull’argomento è intervenuto anche Uli Forte, allenatore che ha fatto esordire Zakaria in Champions League che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dichiara: “E’ un giocatore box-to-box incredibile. Ha tecnica eccezionale e macina chilometri. Al Napoli lo consiglio. Con gli azzurri lo vedrei bene con Fabian Ruiz. Agli europei veniva da un brutto infortunio, e per questo non ha giocato. Diventerà un giocatore devastante“.

Ma Zakaria non è l’unico finito sul taccuino del ds Giuntoli. Insieme allo svizzero, a contendersi il ruolo di mediano, ci sarebbero anche il blucerchiato Thorsby, mentre perderebbe quota, secondo Carlo Laudisa l’ipotesi Grillitsch. “De Laurentiis vuole essere cauto sul mercato, in attesa di conoscere il futuro delle sue stelle. Ora non ha fretta di spendere soldi freschi e investire sul mercato. Grillitsch? Il Napoli non vuole sborsare più di otto milioni di euro, cifre lontanissime da quelle delle grandi stelle. Thorsby? La Sampdoria vuole monetizzare mentre De Laurentiis aspetta prima di cedere, e poi dopo investe sul calciomercato”.