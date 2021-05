Calciomercato Napoli, Pau Torres nel mirino di Giuntoli ma sarà duello con una big inglese

Il Napoli lancia l'assalto al difensore del Villarreal, Pau Torres. L'affare è di quelli complicati sia per il prezzo del giocatore sia per la ingombrante presenza del Manchester United.

Il Napoli rompe gli indugi e per rinnovare il reparto difensivo ha deciso di gettarsi anima e corpo sul talentino spagnolo Pau Torres. Il giocatore del Villarreal è il nome nuovo sul taccuino di Giuntoli che pensa proprio a lui per sostituire il partente Maksimovic. La pista è caldissima anche se la trattativa non si preannuncia delle più semplici. Sul giocatore iberico ci sarebbe infatti anche l’ombra oscura dei Red Devils.

L’indiscrezione di mercato arriva dalla BBC che parla di un Napoli quasi vicinissimo alla firma del talentino del Viillarreal e della nazionale spagnola. Una notizia che ha preso alla sprovvista la stampa italiana che invece voleva il club di De Laurentiis al vaglio di profili più maturi e a costi maggiormente contenuti.

Il ventiquattrenne infatti avrebbe già raggiunto una valutazione sul mercato molto vicina ai 50 milioni di euro (anche grazie all’approdo dei gialli di Spagna in finale di Europa League). Una cifra importante e affrontabile soltanto aprendo a remunerative cessioni in seno alla rosa, non certo soltanto grazie all’addio di un giocatore a parametro zero.

Cristiano Giuntoli avrà, dunque, il suo bel da fare per portare a termine un’operazione che parte già piuttosto complicata. Eppure il manager toscano serba entusiasmo e un certo grado di sicurezza. Il Napoli può offrire al ragazzo classe ’97 un posto da titolare già da subito e la certezza che a 24 anni potrebbe rappresentare già un elemento fondamentale della rosa azzurra.

Il Manchester United, seppur agevolato dalla maggiore disponibilità economica, sa già che non potrà equiparare il disegno partenopeo. Harry Maguire, Eric Bailly e Phil Jones non lasceranno il proprio posto così facilmente.