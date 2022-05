Calciomercato Napoli: per l’attacco occhio a Broja del Southampton

In queste settimane sono sempre più frequenti le voci di un possibile trasferimento di Victor Osimhen: secondo quanto riferisce www.calciomercato.it, ci sarebbero molte corteggiatrigi per l’attaccante nigeriano, sopratutto da parte di molti club della Premier League, come ad esempio il Manchester United. La sua valutazione è di circa 110 milioni di euro, ma verranno valutate qualsiasi cifra che ruoti intorno ai 100 milioni.

Per questo motivo, sembra che il club azzurro sia alla ricerca di un possibile sostituto, nel caso che il classe 98′ lasci il club all’ombra del Vesuvio. Il Napoli ad oggi, non ha ancora vissuto a pieno il potenziale, a causa dei numerosi e sfortunati problemi fisici che ha dovuto affrontare. Oltre a ciò, c’è anche la questione Mertens, che ad oggi sembra sempre più probabile addio alla squadra partenopea.

Secondo i media, il nome più papabile che possa sostituire Osimhen, è quello di Armando Broja: calciatore albanese, attaccante, attualmente in forza al Southampton, ma in prestito dal Chelsea. Broja è un classe 2001, molto giovane, infatti ha soli 20 anni. Centravanti di movimento, dotato di una buona forza fisica e di un ottimo senso del gol, risulta molto abile nell’attaccare la profondità. La testata giornalistica azzurra www.calcionapoli24.it lo paragona come un calciatore alla Bobo Vieri.

Dopo una prima esperienza in Eredivise (sempre in prestito dai Blues) con la maglia del Vitesse, dove ha concluso la stagione 34 presenze con 11 reti all’attivo, quest’anno invece è stato mandato ai The Saints. Fino ad ora ha vestito 36 volte la casacca bianco-rossa, tra coppa e campionato, mettendo a segno 9 reti e 1 assist.

Queste sono le dichiarazioni di Gianfranco Zola sui progressi mostrati dal calciatore albanese: “Su Broja invece posso dire che parlando con Cudicini abbiamo notato i suoi miglioramenti e che al Southampton è diventato un vero e proprio talento.” Il calciatore è valutato intorno ai 15/20 milioni di euro: un prezzo accessibile per le casse del Napoli rispetto ad altri profili come Raspadori o Traorè del Sassuolo.