Calciomercato Napoli, Petagna la pedina giusta per arrivare a Thorsby

Il Napoli e la Sampdoria sarebbero al lavoro per uno scambio che avrebbe dell’eccezionale. Le due squadra infatti starebbero pensando ad uno sliding doors che vorrebbe Andrea Petagna prendere la via di Genova e Morten Thorsby fare il percorso inverso verso Napoli.

Il bomber triestino è l’oggetto del mistero della squadra partenopea. A lungo dimenticato tra panchina e tribuna, il centravanti ha dimostrato anche oggi di riuscire a fare la differenza quando chiamato in causa. Addirittura andando a segno soltanto due minuti dopo la sostituzione con cui ha preso il posto di Politano contro il Genoa.

Eppure la sua permanenza in rosa continua a sollevare dubbi all’interno degli ambienti manageriali del Napoli. Se lui infatti dichiara di sentire forte l’appoggio di compagni e mister all’interno dello spogliatoio, sempre più ombre sembrano addensarsi sul suo futuro che potrebbe vedere una cessione last minute ai blucerchiati.

Non è un mistero che il Napoli sia alla perenne ricerca di un centrocampista che possa dare aria alla manovra oltre che profondere dinamismo al reparto. Giuntoli da tempo vaglia diversi nomi in Italia come all’estero e quello di Morten Thorsby sarebbe quello che più affascina il dirigente toscano.

Arrivare al norvegese non è cosa facile, ecco perché servirebbe in contropartita un uomo in grado ingolosire Ferrero e soci. Qualcuno, appunto, come Petagna. La trattativa parrebbe già ben avviata. Le parti dialogano da giorni ma il tempo stringe. Se non si arrivasse velocemente alla fumata bianca allora si tenterà il tutto per tutto per acquisire uno tra Amrabat, Vecino, Youssouf e Zakaria.