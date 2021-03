Calciomercato Napoli, prende quota il doppio colpo Dalot-Senesi

Il Napoli rompe gli indugi e si getta senza rete all’assalto di una coppia di giovani dal futuro più che promettente. Il primo è Diogo Dalot, ventunenne esterno del Manchester United in prestito al Milan. Il secondo è l’italo argentino del Feyenoord, Marcos Senesi, di due anni più vecchio ma con già un curriculum di tutto rispetto.

Al Napoli si vara, dunque, la linea green per svecchiare la rosa e inserire al contempo giocatori di assoluto livello prima che il loro valore sul mercato s’impenni pericolosamente. Almeno questo è quanto emerge dal pezzo pubblicato quest’oggi su Tuttosport a firma di Raffaele Auriemma, giornalista e super tifoso del Napoli.

Diogo Dalot sembrerebbe essere l’obiettivo numero uno del calciomercato estivo del Napoli. Cresciuto nelle giovanili del Porto è passato a luglio 2018 tra le fila del Manchester United non ancora maggiorenne. Lo scorso 4 ottobre i Red Devils hanno accettato l’offerta di prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro presentata dal Milan. Offerta ricca che ha stregato gli inglesi ma che i rossoneri difficilmente onoreranno a fine stagione.

Il Napoli potrebbe inserirsi nella trama di mercato e soffiare al Milan il talentino lusitano interloquendo con l’agente Gabriele Giuffrida che vanta ottimo rapporti proprio con il patron dello United, Joel Glazer. Di tutt’altra sostanza, invece, sarà accontentare le pretese dell’altro obiettivo di mercato Marcos Senesi.

Il centrale difensivo del Feyenoord era già stato seguito a lungo in estate, con lo stesso De Laurentiis pronto a dare l’okay al suo approdo in azzurro. La mancata partenza di Koulibaly però chiuse ogni spazio all’italo-argentino che però potrebbe vedere il suo arrivo in A soltanto rimandato di un anno. La valutazione di 20 milioni non spaventa. A sovvenzionare l’acquisto sarà ancora una volta la partenza di Koulibaly, promesso sposo del PSG.