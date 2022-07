Calciomercato Napoli: pronti tre colpi

Non si ferma la corsa del Napoli per cercare di completare la propria rosa e compensare le uscite di questa sessione di mercato per prepararsi alla prossima stagione calcistica.

La società attualmente si sta muovendo per Simeone, Deulofeu e per Solkabben.

L’argentino Simeone, classe ’95, è stato protagonista di un’ottima stagione con l’Hellas Verona totalizzando 17 reti in 35 partite. Il club gialloblu ha fissato il prezzo a 20 milioni e sembra che con la partenza di Petagna al Monza il Napoli potrebbe pensarci.

La situazione di Deulofeu è ancora in stallo nonostante la volontà e la disponibilità del calciatore al trasferimento. Si parla di una cifra di circa 16 milioni di euro richiesta dall’Udinese, a sbloccare la situazione potrebbe contribuire la cessione di Gaetano.

Solbakken, classe ’98, attaccante del Bodo Glimt e della nazionale norvegese è in scadenza di contratto a dicembre e su di lui hanno puntato gli occhi ben due squadre italiane tra cui il Napoli. Non è escluso, quindi, che il calciatore arrivi in azzurro da gennaio.