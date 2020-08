Calciomercato Napoli, proposto Florian Thauvin per il ruolo di ala destra

Quella di stasera, in un San Paolo deserto causa Covid-19, potrebbe essere l’ultima partita in azzurro di José Maria Callejon. Il numero 7, infatti, non ha rinnovato il suo contratto e tornerà, con ogni probabilità, in Spagna per chiudere la carriera.

Con chi lo sostituirà il Napoli? Tra i tanti nomi fatti, quello di Under della Roma e di Boga del Sassuolo per il quale la valutazione è molto alta, nelle ultime ore, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è spuntato il nome del francese del Marsiglia, Florian Thauvin.

“Ala destra col vizietto del gol. Costo di circa 15 milioni”, così lo presenta la rosea. La valutazione è sicuramente più bassa degli anni scorsi. Il giocatore è stato proposto anche il Milan, che però non ha ancora dato segnali di interessamento, ed al momento pare più interessato a cercare un terzino destro, visti i continui infortuni di Conti e Calabria.

Inoltre, il francese è stato proposto anche alla Roma, che però, come i rossoneri, non ha dato, almeno per ora, segnali di gradimento. Ecco allora che potrebbe inserirsi il Napoli. Infatti, il francese è stato, come già accennato sopra, già offerto anche ai partenopei.

Il 27enne francese quindi potrebbe fare al caso del Napoli, abbastanza giovane e dotato di qualità. Dopo le esperienze in Inghilterra e Francia, con Newcastle e appunto Marsiglia rispettivamente, il futuro di Thauvin sarà quindi quasi sicuramente in Serie A. Thauvin, nel suo palmares, conta anche la vittoria del mondiale con la Francia. Faceva infatti parte della rosa dei 23 che ha trionfato in Russia nel 2018.