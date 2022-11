Calciomercato Napoli: prossimi colpi in entrata

Il Napoli di Luciano Spalletti sta facendo molto bene e i risultati non tardano ad arrivare. La squadra, infatti, sta dominando la classifica di Serie A con ben 32 punti e cinque vittorie consecutive negli ultimi match.

La rosa, al momento, è completa in tutti i reparti ma in vista della prossima sessione di mercato iniziano a circolare già i primi nomi. Demme, infatti, sembra essere ad un passo dall’addio alla maglia azzurra in quanto non riesce a trovare spazio nel progetto di Spalletti.

In caso di partenza sembra che Giuntoli sia al lavoro per trovare un buon sostituto. Torna, infatti, in corsa l’idea Nandez su cui il ds azzurro aveva già puntato gli occhi. Il suo profilo, però, non piace al talent scout Gennaro Ciotola secondo cui: “Naithan non ha fatto benissimo al Cagliari, tanto è vero che non sono arrivate offerte allettanti ai sardi nel corso di questi anni. Per come sta crescendo Ndombele, sicuramente preferirei puntare su di lui piuttosto che sull’uruguaiano”.

Ciotola, poi, chiude la porta anche al secondo profilo preso in considerazione da Giuntoli. Si tratta di Fabiano Parisi dell’Empoli su cui il talent scout si è così espresso: “È un profilo adeguato per società importanti. Servirà minutaggio per dimostrare il suo valore ed effettuare uno step intermedio, accasandosi a squadre di media classica. Sarebbe inutile firmare subito per un club di alto livello”.