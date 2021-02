Calciomercato Napoli, quante occasioni tra gli svincolati: da Diego Costa a Subasic che colpi a zero!

Il mercato si è chiuso ufficialmente alle 20 di ieri eppure forse il meglio, per alcune squadre alla ricerca di buoni giocatori, deve ancora venire. E’ il caso del Napoli che, tra queste, si è concentrata maggiormente sulle cessioni rispetto agli acquisti. La lista degli svincolati è lunga e piena zeppa di nomi di prima fascia. Una occasione così è davvero da non farsi sfuggire.

In assoluta pole position troviamo l’ex bomber dell’Altetico Madrid, Diego Costa. L’arrivo di Luis Suarez, sponda Barcellona, ha di fato messo fuori rosa il centravanti brasiliano naturalizzato spagnolo che ha concluso il proprio accordo coi Colchoneros dopo il ritorno dalla parentesi Blues. Trentadue anni non sono pochi ma il centravanti ha ancora davanti a sé un triennio ad alti livelli. Prenderlo al prezzo del solo ingaggio è una opportunità di quelle ghiotte.

Per rinforzare il pacchetto avanzato, liberi da vincoli contrattuali, ci sono anche l’ex rossonero Pato (31), Daniel Sturridge (31), Wilfried Bony (32), Yaya Sanogo (28) e Facundo Ferreyra (26). Tra alti e bassi questi giocatori potrebbero ancora dire la loro in qualunque competizione. Fra di loro incuriosisce particolarmente il nome del “papero” Pato. Una seconda chance in Serie A potrebbe essere la giusta ricompensa per lo sfortunato brasiliano che è ritornato a sorridere prima in Cina e poi nel San Paolo.

Diversa è la situazione a centrocampo dove regna l’assoluto imbarazzo della scelta. Ramires, Alex Teixeira, Keisuke Honda, Samir Nasri e Kwadwo Asamoah potrebbero andare ad arricchire il reparto mediano di mister Gattuso. Nel caso del ghanese, ex di Inter e Juventus, il suo utilizzo darebbe man forte sia in mezzo al campo che sulla fascia sinistra, zona su cui il Napoli ha cercato di portare in rosa nuovi profili dallo scorso settembre.

Chiudiamo la rassegna col reparto difensivo. In questo caso l’arrivo in rosa di gente di esperienza quale Ezequiel Garay, Santiago Garçia (argentino con un passato anche nel Palermo e nel Novara) e Mapuou Yanga-Mbiwa. Da segnalare tra questi anche la presenza del ventiseienne Jozo Simunovic, appena svincolatosi dal Celtic di Glasgow. Per concludere c’è materia da visionare anche tra i pali con la presenza in lista del portiere Subasic.