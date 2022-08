Calciomercato Napoli, Radio Kiss Kiss: “CR7 subito gratis e un altro obiettivo a gennaio”

L’ultima clamorosa indiscrezione di questo movimento calciomercato del Napoli è la pista CR7. Il portoghese è in rotta col Manchester United, per questo motivo il suo procuratore, Jorge Mendes sta facendo di tutto per portarlo al Napoli. Il suo folle piano sarebbe questo: 100 milioni per il nigeriano da parte dei Red Devils e prestito del portoghese, col club inglese disposto a pagare il 75% dell’ingaggio all’ex Juve, tentato dalla Champions.

Nonostante l’incredulità di molti, tale notizia è stata anche confermata da da Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo: “C’è qualcosa sotto, qualcosa di importante: non posso negarlo, altrimenti direi una fesseria. Dipenderebbe da Victor Osimhen e dalla sua volontà di andare al Manchester United, perché, se un giocatore si impunta e non lo accontenti, rischi di trovarti in rosa un ragazzo che scontento, che non è più se stesso, come ci insegna il precedente Allan-PSG. Si sta lavorando sottotraccia, evidentemente, se certe voci tornano prepotenti e fanno il giro del mondo.”

“Chiariamo che Osimhen non andrebbe via per Ronaldo, ma per un’offerta economica e tecnica irrinunciabile. Soprattutto, andrebbe via dinanzi alla sua volontà di dire sì. […] Per il Napoli, Osimhen vale 130 milioni; se lo United ti dà tantissimi soldi ed aggiunge Ronaldo, il club azzurro si ritrova anche un grande attaccante. L’operazione sarebbe almeno 120 milioni e Ronaldo”.

Secondo ad altre indiscrezioni di Alvino, il Napoli starebbe pensando anche a qualche colpo programmato per il mercato di gennaio, sempre proveniente dalla Premier: “Armando Broja piace moltissimo per il futuro. Se dai via Osimhen adesso, il tempo per prendere il talento del Chelsea non c’è, ma l’albanese resta un grande obiettivo del Napoli. Se dovesse concretizzarsi l’operazione Osimhen-United, il Napoli andrebbe a prendere Ronaldo e soldi subito e, e poi, con la disponibilità giusta, a gennaio, potrebbe fare un’offerta per Broja”.

“L’albanese è e resta in cima alla lista dei desideri del Napoli. Edy Reja (Commissario tecnico della Nazionale Albanese) è il suo primo sponsor: ne parla un gran bene. Prendere Ronaldo adesso significherebbe averlo gratis, perché il Napoli non gli pagherebbe nemmeno lo stipendio: lo pagherebbero un contributo del Manchester, che lo darebbe in prestito, gli sponsor e la vendita delle magliette. Avresti un giocatore che, pronti-via, ti permetterebbe di tamponare. E non pagheresti niente per averlo” ha concluso Alvino.