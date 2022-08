Calciomercato Napoli: Raspadori ha chiesto la cessione ma si inserisce anche la Juventus

Novità dal fronte Sassuolo riguardo il possibile arrivo di Giacomo Raspadori a Napoli. Quella che inizialmente sembrava solamente un’idea potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane ma attenzione alla signora Juventus che si è inserita in trattativa.

Il calciatore aveva già confermato negli scorsi giorni la propria disponibilità al trasferimento attraverso il proprio agente Tullio Tinti e l’arrivo in azzurro rappresenterebbe un ottimo investimento per De Laurentiis per rinforzare la rosa offensiva del Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Raspadori sembra aver chiesto la cessione al Sassuolo. In questa prospettiva non ha intenzione di interferire con le trattative interne ma ha espresso la propria volontà di voler partire e chiede, quindi, di non essere trattenuto contro la propria volontà.

Al tavolo delle trattative c’è già l’offerta di De Laurentiis ma secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di oggi è in programma anche un incontro con la Juventus che potrebbe stravolgere i piani.