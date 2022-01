Calciomercato Napoli, Reinildo: il Lille chiede 8 milioni di euro

Nonostante la scarsa liquidità del Napoli per il mercato di gennaio, gli azzurri continuano a muoversi fortemente nel mercato di gennaio. Dopo la cessione di Manolas e la perdita di Insigne a partire dal mese di luglio, il d.s. Giuntoli ha acquistato Axel Tuanzebe dal Manchester United, con la formula del prestito fino a giugno 2022. Il difensore congolese sarà una valida alternativa a Rrhamani, Juan Jesus e Koulibaly.

Il pacchetto dei difensori centrali è completo, mentre si attenderà il recupero e il ritorno da parte del difensore senegalese. Attualmente è la fascia mancina di difesa che presenta alcune lacune. Infatti dopo la positività di Mario Rui, Ghoulam ha dovuto sostituirlo. Nei match giocati contro la Juventus e Sampdoria, nonostante la mancanza di brillantezza visti i molti infortuni avuti , ha giocato comunque in maniera più che sufficiente.

Purtroppo l’algerino non può essere considerato una certezza, a causa dei troppi problemi fisici che ne hanno spezzato la continuità di gioco nel corso degli anni. La dirigenza del Napoli è al lavoro per garantire a Spalletti un altro importante rinforzo, visti gli impegni ravvicinati che si avranno nei prossimi mesi. L’obiettivo messo sul taccuino partenopeo sarebbe quello di Reinildo Mandava, attualmente in forza al Lille e in scadenza di contratto.

Come riferisce “La Gazzetta dello sport”, il Napoli sarebbe più propenso ad acquistarlo per giugno, vista la sua situazione contrattuale. Attenzione alla Lazio che anch’essa è interessata al giocatore mozambicano. Inoltre i francesi chiedono una cifra vicino a 7-8 milioni di euro per il trasferimento immediato: “Il giocatore interessa anche per la sua situazione contrattuale, dal momento che andrà in scadenza a giugno e non ha intenzione di rinnovare con i francesi. La richiesta attuale è tra i 7 e gli 8 milioni di euro, che il Napoli ritiene elevata per un calciatore che tra pochi mesi può essere acquistato a parametro zero.”

“Un ragionamento analogo è stato compiuto dalla dirigenza della Lazio, che condivide il gradimento per Reinildo. Anche i biancocelesti vivono una situazione di oggettiva difficoltà in quel ruolo, dove sono del tutto scoperti: Hysaj e Marusic infatti sono adattati a sinistra. Giuntoli dunque vorrebbe giocare d’attesa, per poi tentare il colpo last minute con un’offerta al ribasso, provando a sfruttare anche gli ottimi rapporti tra i due club. Napoli e Lille hanno già concluso diversi affari, come Malcuit e Osimhen, ed ebbero modo di confrontarsi anche per Pépé tre anni fa, prima che l’Arsenal avanzasse un’offerta del tutto fuori dalla portata di De Laurentiis.”