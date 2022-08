Calciomercato Napoli: rinnovo tra i pali

Tra poche ore si chiuderanno le porte per questa sessione di calciomercato che ha visto la partenza di diversi big azzurri. Le uscite, però, sembrano essere state ben compensate dal Napoli che potrebbe concludere gli ultimi colpi proprio in queste ore.

Tra le questioni rimaste in sospeso c’è quella della porta azzurra con l’affare Keylor Navas ancora bloccato vista la resistenza del Paris Saint Germain a corrispondere la buonuscita al portiere.

Intanto, per il Napoli sembra sempre più plausibile il rinnovo di Alex Meret fino al 2027. Sembra, infatti, che ci siano stati ripetuti contatti tra la giunta azzurra e Pastorello per il rinnovo dell’ex Spal.

Le due questioni, tuttavia, non sembrano essere strettamente legate e quindi il rinnovo di Meret non esclude il possibile arrivo di Navas in azzurro in questa sessione di mercato o a gennaio qualora la conclusione tardasse ad arrivare.