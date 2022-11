Calciomercato Napoli, Scout azzurro ad Empoli

Niente da fare per l’Atalanta, il Napoli di Spalletti è riuscito a conquistare anche Bergamo portando a casa un’altra vittoria con le reti di Osimhen ed Elmas.

Si conferma una rosa forte dal punto di vista fisico e psicologico grazie all’ottimo lavoro svolto dal mister Luciano Spalletti.

Gli scout azzurri, però, non sono mai fermi. Sicuramente tra gli obiettivi per la prossima stagione calcistica, secondo il ds Giuntoli, c’è quello di far crescere i ragazzi delle giovanili ma bisogna anche guardarsi intorno alla ricerca di nuovi talenti.

In questa prospettiva, l’indiscrezione arriva da Nicolò Schira second cui gli scout azzurri sono stati a monitorare il match Empoli-Sassuolo. Gli interessati sembrano essere Guglielmo Vicario e Tommaso Baldanzi che potrebbero diventare obiettivi partenopei per l’estate.