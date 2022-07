Calciomercato Napoli: se parte Zielinski il club è pronto a forzare per Barak

Piotr Zielinski, classe ’94, veste la maglia del Napoli dal 2016 ed ha totalizzato con gli azzurri ben 216 presenze e 31 reti. Su di lui hanno puntato gli occhi diverse squadre che però devono fare i conti con le richieste economiche di De Laurentiis. Il presidente, infatti, sembra chiedere circa 40 milioni per il calciatore.

Nelle ultime ore si è fatta sempre più concreta la possibilità di trasferimento in Premier League in quanto sembra che il centrocampista sia oggetto di trattativa tra il Napoli e il West Ham. L’offerta proposta dal club inglese è di 35 milioni di euro (bonus compresi) al Napoli ed un ingaggio di 5,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni per Zielinski.

In caso di partenza di Zielinski, il Napoli è pronto a forzare per Barak del Verona che piace molto al mister Spalletti.