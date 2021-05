Calciomercato Napoli, sfuma Soumarè del Lille: Petagna e Ounas via per arrivare a De Paul?

Salta l'affare Soumarè. Il giocatore franco senegalese andrà in Premier tra le fila del Leicester. All'orizzonte, sempre più probabile una trattativa con l'Udinese per il passaggio in azzurro di De Paul.

Il Lille dei miracoli sta diventando sempre di più terra di conquista per le big europee. Nonostante l’addio di Osimhen in estate il club francese sta veleggiando verso la vittoria della Ligue 1, mettendo fine al regno del terrore del PSG e come fu per l’entusiasmante Ajax di due anni fa in Champions League, molti suoi pezzi pregiati sanno già che in estate andranno via ad arricchire altre rose.

Anche il Napoli sarà impegnato nella corsa ad uno o più elementi del Lille. Una corsa che si spera possa regalare al prossimo coach una pedina importante soprattutto sulla fascia mancina dove è sempre più alta l’attenzione su Reinildo Mandava.

Eppure non c’è ancora da cantare vittoria perché come spiega il giornalista Sky, Luca Marchetti: “Reinildo Mandava del Lille al Napoli? Il Lille è diventato terra di conquista di tutti, ognuno si sta fondando sull’allenatore o i giocatori del club francese. Il direttore sportivo Luis Campos, invece, potrebbe andare al Real Madrid”.

A dirla tutta sul taccuino del ds Giuntoli ci sarebbe anche un altro nome della formazione transalpina, vale a dire Boubakary Soumarè, ventiduenne franco-senegalese di scuola PSG. Purtroppo per il Napoli però il destino del mediano sembrerebbe già segnato con un faraonico passaggio tra le fila delle Foxes d’Inghilterra. A tal proposito Marchetti chiosa: “Boubakary Soumaré del Lille andrà al Leicester City al termine del campionato francese di Ligue 1? Sì. Non solo il Napoli, in passato lo voleva ma anche l’Inter. Però è sempre costato tanto (circa 50 milioni di euro, n.d.r.)”.

Il mercato del Napoli non vivrà di soli acquisti. All’orizzonte sembra sempre più vicino l’arrivo in squadra di Rodrigo De Paul che dovrà necessariamente attraverso alcuni addii. Ancora il cronista Sky spiega: “Il Napoli poteva dire la sua anche in questo campionato per la prima posizione: magari non vincere, ma rimanere incollato alle prime. Adam Ounas ed Andrea Petagna via per Rodrigo De Paul? L’argentino ha dimostrato di essere un grandissimo calciatore. Magari sì, si può pensare di vendere questi due elementi per prendere nuovi innesti col loro ricavato. Anche a prescindere da De Paul, volendo”.