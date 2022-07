Calciomercato Napoli, sfumato Dybala: va alla Roma. I motivi della sua scelta

Nonostante i 4 acquisti effettuati dalla società azzurra (Olivera, il riscatto di Anguissa, Kvara e il recente Ostigard), i supporter partenopei sono molto scontenti a causa della pesanti cessioni avvenute in questa sessione: Insigne, Mertens, Ospina e Koulibaly. Fan e giornalisti napoletani parlano di ridimensionamento, mentre per la dirigenza si tratta semplicemente dell’inizio di un nuovo ciclo.

Dopo l’addio del senegalese, si era parlato di un reale interessamento del Napoli per Paulo Dybala: se l’argentino avesse vestito la maglia azzurra poteva essere un nuovo punto di partenza per questo nuovo ciclo napoletano, ma soprattutto il morale dei tifosi azzurro si sarebbe rialzato.

Alla fine si è rivelata l’ennesima delusione per i tifosi azzurri da questo calcomercato. L trattativa di cert non era semplice: per la Joya c’erano l’interesse di Roma, ma in particolare dell’Inter, che lo inseguiva da mesi. Molti giornali e giornalisti lo davano per promesso sposo ai neroazzurri da molto tempo, però così non è stato. L’argentino ha clamorosamente firmato per i giallo-rossi, visto che la squadra milanese è stata bloccata a causa delle mancate cessioni nel reparto offensivo, visto che quest’ultimo contava ben 6 elementi.

Il Corriere della Sera aveva parlato di un’offerta più ricca da parte del Napoli, rispetto alla Roma: a causa dei soliti problemi con i diritti d’immagine e del “ridimensionamento” che sta avvenendo in casa azzurra, avrebbero fatto virare Dybala verso il club capitolino. Dybala dunque ha accettato l’offerta della Roma, ossia un contratto triennale a sei milioni di euro all’anno raggiungibili con i bonus.

Lo stesso Giuntoli, alla conferenza di oggi alle 19:30 ha parlato delle trattative per Dybala, dichiarando come alla fine di tutto si era arrivati alla consapevolezza che l’argentino non fosse più un’opportunità; il d.s. azzurro ha parlato principalmente di un problme di natura tattica, visto che Spalletti voleva utilizzare il 4-3-3. Questo avrebbe comportato una “snaturazione” del modulo del mister e del giocatore stesso.