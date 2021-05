Calciomercato Napoli, si sblocca l’affare Senesi? L’intermediario Antonelli: “Andrebbe volentieri al Napoli”

Il Napoli da tempo tiene sott’occhio il giovane difensore centrale Marcos Senesi per colmare la lacuna che inevitabilmente l’addio di Maksimovic lascerà nel pacchetto arretrato. Interesse fortemente corrisposto a sentir parlare l’intermediario internazionale Stefano Antonelli che cura gli interessi dell’argentino in Europa.

L’agente, intervenuto a “Si gonfia la rete” programma sportivo su Radio Marte, ha dichiarato: “Senesi? Ne abbiamo parlato tanto, credo che ora sia necessario aspettare l’ufficializzazione del mister. Magari tra una settimana dirò che ci siamo oppure no”.

Ma il presentatore e giornalista Raffaele Auriemma non molla e incalza l’agente che alla fine svela altri particolari della trattativa: “Chiaramente c’è il gradimento delle parti tecniche del Napoli e del calciatore. Ci sono una serie di altre soluzioni, io credo che da qui a 15 giorni cominceremo a fare sul serio”.

Esaurito l’argomento Senesi il discorso si sposta ovviamente sul grande tema degli ultimi giorni, vale a dire il probabile arrivo sulla panchina del Napoli di Luciano Spalletti. Antonelli, a tal proposito specifica: “Spalletti è un insegnante di calcio ma, al tempo stesso, ha voglia di vincere. Non è che sta lì solo per partecipare. Poi qualcuno può parlare della comunicazione un po’ aggressiva o scomoda. Io non valuto lo scomodo, low profile, valuto le capacità e Spalletti è ai primissimi posti”.

L’ultimo pensiero è dedicato alla Champions, obiettivo sfuggito ai campani all’ultima giornata. “Non andare in Champions League è un deterrente clamoroso dal punto di vista economico e del brand ma uno come Spalletti, senza pressioni particolari, lavorando tutta la settimana per costruire il nuovo corso, può fare bene. Il mercato degli allenatori è stato scappiettante come non mai ed è molto interessante”, conclude Antonelli.