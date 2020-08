Calciomercato Napoli, si valuta un attaccante ed una cessione illustre: via uno tra Koulibaly e Fabian?

Il calciomercato non è ancora aperto, tuttavia è necessario avviare le trattative già durante questo periodo di agosto per evitare di rimanere a mani vuote a Settembre. In particolare, il Napoli si è mosso in anticipo annunciando un grande acquisto, l’attaccante del Lille Victor Osimhen.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, Aurelio De Laurentiis potrebbe chiudere un altro colpo in attacco. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Walter De Maggio, il quale ha rivelato la possibilità di uno scambio con la Roma. Ecco i principali aspetti evidenziati: “A Giuntoli piaceva molto Schick già ai tempi della Sampdoria, poi dopo le visite con la Juve andò alla Roma“.

“Oggi Schick ha un cartellino di 25 milioni di euro dopo che non è stato riscattato dal Lipsia. Io proporrei Petagna più circa 8 milioni per l’attaccante giallorosso, lo prenderei immediatamente. Anche Lasagna è stato per molto un pallino di Giuntoli“.

Oltre al calciomercato in entrata, la SSC Napoli deve fare i conti anche con le potenziali uscite. Il nome maggiormente indiziato a lasciare la piazza è Kalidou Koulibaly, con il centrale che sarebbe già in trattativa con diversi club.

Non bisogna, poi, sottovalutare il futuro di Fabian Ruiz. Nonostante si parli di rinnovo, un ostacolo potrebbe essere rappresentato da Andrea Pirlo. Il nuovo allenatore della Juventus, infatti, apprezza molto le qualità e il piede dello spagnolo, motivo per il quale lo vedrebbe molto bene in bianconero. Oltre all’allenatore, anche la dirigenza vede di buon occhio il centrocampista. Difficilmente, però, ADL cederà sia Fabian che Koulibaly. Di fronte ad offerte da 100 mln, però, è difficile rimanere in silenzio.