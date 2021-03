Calciomercato Napoli, Simeone pensa a Lozano ma il messicano partirà solo per offerte shock

Il Cholo punta Lozano per imbastire il suo prossimo pacchetto offensivo. Il messicano non è ufficialmente sul mercato ma per le giuste cifre potrebbe andar via.

L’Atletico Madrid irrompe sulla scena del calciomercato partenopeo con una serie di sondaggi volti a verificare la situazione di Hirving Lozano in squadra. Il messicano, fortemente voluto da Ancelotti ha dovuto fatica non poco a trovare spazio con Gattuso, finendo il più delle volte a guardare gli altri dalla panchina. Una cessione, soprattutto se suffragata dall’okay anche da parte di chi dovrà gestire il club dopo il calabrese, potrebbe portare finanze fresche nelle casse napoletane. L’addio comunque arriverà soltanto al giusto prezzo.

Diego Pablo Simeone ha deciso. Per il prossimo anno a guidare la sua linea offensiva con Luis Suarez sarà Hirving “Chucky” Lozano. Il bomber messicano sembrerebbe avere le caratteristiche ritenute perfette per integrarsi alla grande con l’uruguayano, in un tandem sostenuto dalla freschezza di Joao Felix e la solidità di Saùl. Un disegno perfetto che da tempo occupa i pensieri del Cholo e che potrebbe avverarsi già nella prossima estate.

Ma di tutto questo cosa ne pensa il Napoli? Il giocatore arrivato dal PSV nel 2018 ha sempre alternato ottime gare a momenti di profondo appannamento. La fiducia nelle sue doti riposta da Ancelotti voleva essere un viatico per farlo brillare al centro del tridente partenopeo al posto di Callejon. La verità è che il rapporto subito incrinatosi tra allenatore e società ha trasformato il colpaccio da quasi 40 milioni di euro in un boomerang economico difficile da digerire.

Nonostante performance non certo entusiasmanti, il valore del giocatore non sembra averne risentito più di tanto. Lo stesso Atletico Madrid dovrà, per forza di cose, presentare un’offerta almeno pari alla cifra sborsata dal Napoli per strapparlo alla Serie A.

Cifre lontanissime dalla clausola rescissoria da quasi 130 milioni di euro ma comunque congrue per il giocatore e che permetterebbero al Napoli di poter investire subito su almeno un paio di obiettivi. L’idea è quella di incassare quaranta milioni e con questi presentarsi al Feyenoord e Porto rispettivamente per Marcos Senesi e Chancel Mbemba.